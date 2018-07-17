Жириновский предложил депутатам ежегодно исполнять "Боже, царя храни!"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен добиваться изменений в регламент Госдумы с тем, чтобы каждый год 17 июля, в день расстрела семьи российского императора Николая II, в зале нижней палаты парламента РФ звучал гимн "Боже, царя храни!".

"Мы внесем в регламент Госдумы, если удастся, чтобы каждый раз, раз в год 17 июля в этом зале звучал гимн "Боже, царя храни!", и мы вставанием чтили бы память последнего русского императора", - сказал Жириновский во вторник на пленарном заседании.

Он также выразил возмущение, что "нет ни одного памятника Николая II". "Мы это сделаем, и ему, и Александру III, и Ленинский проспект будет переименован в проспект Николая II или Ивана Грозного", - сказал Жириновский.

Политик считает, что "самая главная дата сегодня, она печальная, это годовщина со дня расстрела царской семьи".

По словам Жириновского, "при монархии показатели царской России были выше, чем советской и нынешней; рубль был самой весомой валютой, полностью обеспеченной золотом и драгметаллами".

"Сейчас нам надо переименовать Свердловскую область в Уральскую, потому что область не должна носить имя человека, который был одним из организаторов убийства нашего русского царя, и метро "Войковская" тоже в конце концов будет переименована, потому что он тоже один из участников, он готовил документы, выписывал серную кислоту", - подчеркнул лидер ЛДПР.

По его словам, "уже собираются переезжать на Марс и Луну, а здесь, в этом зале все еще классовый подход, и начало этой трагедии - расстрел царской семьи".