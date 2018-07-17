Вслед за Екатеринбургом в Нижнем Тагиле отменили прямые выборы мэра

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Депутаты городской думы Нижнего Тагила на заседании во вторник приняли поправки в Устав города, касающиеся отмены прямых выборов градоначальника. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе гордумы.

"В голосовании принимал участие 21 депутат. Единогласно принято решение", - сказал собеседник агентства.

Депутаты также утвердили положение о конкурсном отборе кандидатов на должность главы города.

"Дата конкурса пока не объявлена. Все это будет на ближайшем заседании думы 30 августа, скорее всего, определено", - добавил сотрудник пресс-службы.

Заксобрание Свердловской области в начале июня приняло в трех чтениях законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов главы Нижнего Тагила.

Данный законопроект был внесен губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и предусматривает, что представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам отбора.

В начале июля отмену прямых выборов мэра поддержали жители Нижнего Тагила на публичных слушаниях.

Нижний Тагил является вторым по величине городом в Свердловской области, где расположен ряд крупных предприятий, в том числе "Уралвагонзавод".

Муниципалитет оставался единственным городом в Свердловской области, где сохранялись прямые выборы главы. Ранее прямые выборы мэра отменили и в Екатеринбурге.

28 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области и назначил врио главы региона мэра Нижнего Тагила Сергея Носова. Сейчас полномочия главы муниципалитета временно исполняет первый замглавы администрации города Владислав Пинаев.