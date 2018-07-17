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Минтранс предложил продлить контракт с Савельевым на посту гендиректора "Аэрофлота"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минтранс РФ направил в Минэкономразвития предложение о продлении контракта Виталия Савельева на посту гендиректора ПАО "Аэрофлот", сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Я направил предложение по продлению контракта с Виталием Геннадьевичем (Савельевым - ИФ) в министерство экономического развития", - сказал он.

"Для того чтобы это решение было принято, необходимо, чтобы совет директоров, который является для генерального директора работодателем, такое решение утвердил, - пояснил Дитрих. - Для того чтобы совет директоров, или та часть его, которая относится к представителям интересов Российской Федерации (основной акционер "Аэрофлота" - ИФ), проголосовала, им необходима директива. Такую директиву министерство экономического развития и Росимущество и будут оформлять. А директиву подписывает правительство, поэтому оно и примет решение окончательно".

Пятилетний контракт Савельева на посту главы "Аэрофлота" истекает в конце текущего года. Эту должность он занимает более девяти лет.

Между тем курирующий транспортную отрасль вице-премьер РФ Максим Акимов в беседе с журналистами во вторник заявил, что не хотел бы "предвосхищать решение" о продлении контракта с Савельевым. "Придет время - будут оценки работы Виталия Савельева. Компания динамично развивается - предвосхищать решение я бы не стал", - сказал он.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания в РФ, входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (работает в среднем сегменте), "Победу" (низкобюджетный сегмент) и работающую на Дальнем Востоке "Аврору". Основной акционер - Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация "Ростех", 5,2% принадлежат физлицам, 0,1% - менеджменту "Аэрофлота", 45,2% находятся в свободном обращении.

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Теги: Минтранс РФ, Аэрофлот, Виталий Савельев

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