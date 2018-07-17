Подмосковный суд дал четыре года условно бывшему вице-президенту Королевского банка Шотландии

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Видновский городской суд Московской области во вторник приговорил к условному наказанию экс-начальника службы безопасности и бывшего вице-президента Королевского банка Шотландии ("дочка" Royal Bank of Scotland) Всеволода Глуховцева к четырем годам условно за попытку хищения 9 млн рублей у своего партнера по совместному строительному бизнесу Сергея Кардашева.

"Суд признал Глуховцева виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По его словам, суд признал Глуховцева виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

Тем временем сам Кардашев заявил во вторник "Интерфаксу", что будет добиваться отмены приговора и назначения Глуховцеву реального наказания. "Я категорически не согласен с приговором, считаю его необоснованно мягким и уже подал краткую апелляционную жалобу", - сказал он.

Глуховцев был задержан в апреле 2013 года по подозрению в хищении свыше 300 млн рублей у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в Черногории. В декабре 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии общего режима за попытку крупного мошенничества в отношении компании "Химпромторг".

В настоящее время Глуховцев уже отбыл наказание, назначенное ему по первому приговору.