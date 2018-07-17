Минтруд предложил повысить прожиточный минимум из-за подорожания продуктов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает увеличить прожиточный минимум за второй квартал этого года на душу населения на 4% по сравнению с первым кварталом из-за роста цен на продукты в потребительской корзине.

Соответствующий проект приказа министерства размещен на официальном портале для публикации нормативных правовых актов во вторник.

"Величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. по сравнению с I кварталом 2018 г. увеличилась на душу населения и для трудоспособного населения на 4,0%, для пенсионеров - на 3,8%, для детей - на 4,3%", - говорится в пояснительной записке к документу.

Таким образом, Минтруд предлагает во II квартале установить величину прожиточного минимума на душу населения в размере 10444 рубля, для трудоспособного населения - 11280 рублей, пенсионеров - 8583 рубля, детей - 10390 рублей.

В пояснительной записке отмечается, что увеличение величины прожиточного минимума обусловлено ростом стоимости продуктов питания на 3,8%. Больше всего подорожал картофель и плодоовощная продукция, которые занимают более 30% в объеме продуктового набора. В ведомстве добавили, что во II квартале по сравнению с I цена на картофель увеличилась на 20,7% на свежую белокочанную капусту - на 54,5%, на морковь - на 41,2%, на репчатый лук - на 13,7%. Кроме того, повысились цены на сахарный песок - на 9,7%, и на пшено - около 8%. Вместе с тем цены на мясопродукты и молоко практически не изменились .

Кроме того, в составе величины прожиточного минимума увеличилась стоимость непродовольственных товаров и услуг на 4,3%, поскольку они рассчитываются исходя из стоимости минимального набора продуктов питания.

"Утверждение приказа не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов", - подчеркивается в пояснительной записке.

В частности, выплаты из бюджета Пенсионного фонда будут осуществляться в рамках закона о бюджете ПФР на трехлетку.