Бывший работник нижегородской прокуратуры задержан по подозрению в убийстве

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Следователи СУ СКР по Нижегородской области задержали престарелого местного жителя, подозреваемого в убийстве жительницы села Безводное Кстовского района в марте этого года.

Региональное СУ СКР сообщает во вторник, что 5 марта 2018 года в одном из домов села было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

"17 июля 2018 года в ходе расследования уголовного дела по подозрению в совершении данного преступления задержан 69-летний пенсионер", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый находился в доме погибшей в один из первых дней марта.

"В ходе ссоры между соседями пенсионер сначала избил женщину, а затем задушил ее. С целью имитирования ограбления он разбросал на первом этаже дома предметы мебели, одежды, а также документы и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи СК работают с подозреваемым. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления и его мотивы.

В свою очередь осведомленный источник сообщил агентству "Интерфакс", что задержанным является бывший высокопоставленный сотрудник прокуратуры региона.

"Несколько лет назад он являлся заместителем прокурора Нижегородской области. Уже давно находится на пенсии", - сказал собеседник агентства.