Предполагаемый организатор экстремистской группы задержан в Тульской области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого организатора экстремистской группы, выявленной в городе Суворове.

Как сообщила во вторник пресс-служба СУ СКР по региону, дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по части 1 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства"). Подозревамый задержан.

В проведении обысков в жилых и нежилых помещениях по данному уголовному делу участвовали сотрудники тульского ОМОН.

В свою очередь, осведомленный источник сообщил, что по этому делу привлечено в качестве свидетелей около 20 человек. Сам задержанный ранее состоял в запрещенной судом экстремистской группе.