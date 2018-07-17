Более 20 человек задержали в Тульской области по подозрению в экстремизме

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Более 20 человек задержаны в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам в городе Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них - жители других регионов России. Все они подозреваются в экстремистской деятельности", - сказал собеседник агентства.

Правоохранители предполагают, что все задержанные состояли в группе под названием "Партизанская правда", вели запрещенную деятельность и проводили лекции экстремистского толка.

"Интерфакс" на данный момент не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.