Серебренников должен успеть ознакомиться с материалами дела до 1 сентября

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы обязал до 1 сентября ознакомиться с материалами уголовного дела художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент "Интерфакса".

"Установить срок ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемому Серебренникову и его адвокатам до 1 сентября 2018 года", - огласил постановление судья Артур Карпов.

Суд пришел к выводу о том, что установленный срок - достаточный для режиссера и его защиты, чтобы своевременно закончить ознакомление с делом.

В ходе заседания следователь просил суд обязать Серебренникова завершить ознакомление с материалами за два дня - к 19 июля. В свою очередь прокурор предлагала установить срок до 19 сентября, то есть до окончания срока предварительного расследования, "поскольку это было бы логичным".

По словам следователя, "Серебренников и его защита злоупотребляют своими правами".

"Серебренников ознакомился с 148 томами дела, его защитник - со 118 томами. За прошедшие 88 дней, выделенные на ознакомление с материалами дела, обвиняемый Серебренников являлся на процедуру ознакомления 26 раз", - сказал он.

Со своей стороны защита режиссера поддержала прокурора и предложила установить срок завершения ознакомления с делом до 19 сентября.

Ранее Мосгорсуд отменил постановления Басманного суда об установлении срока ознакомления с материалами расследования до 19 июля фигурантам дела "Седьмой студии" Серебренникову, бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и экс-гендиректору организации Юрию Итину. Соответствующие ходатайства СКР были отправлены на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обвиняемым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" на реализацию проекта "Платформа".