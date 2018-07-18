Серебренников останется под арестом до 22 августа

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до 22 августа оставил под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия подлежит удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова до 12 месяцев, то есть до 22 августа 2018 года", - огласила решение судья Наталия Дударь.

Тем же постановлением на срок до 19 сентября домашний арест продлен бывшему руководителю департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум.

Согласно ходатайству СКР, обвиняемые, как считает следствие, по-прежнему могут скрыться, попытаться склонить свидетелей к даче показаний в свою пользу, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Продление ареста фигурантов необходимо для "реализации их права на ознакомление с материалами уголовного дела", уточнил следователь.

Защита фигурантов просила суд в удовлетворении ходатайства отказать. В частности, адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявил, что за его подзащитного может быть внесен залог в 68 млн рублей - на изначально вменявшуюся ему сумму ущерба, и что "в силе остаются все 130 ранее заявленных поручительств" от различных деятелей культуры и политики.

Дело "Седьмой студии"

Фигурантам дела "Седьмой студии" инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По основному делу кроме Серебренникова и Апфельбаум обвиняемыми проходят бывший генпродюсер организации и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор АНО Юрий Итин.

Дело еще одной фигурантки - бывшего главбуха АНО Нины Масляевой - выделено в отдельное производство, так как она единственная признала вину, заключила досудебное соглашение и дала показания на бывших коллег. Другая фигурантка, заочно обвиняемая продюсер Екатерина Воронова уехала за границу - ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск.

Все обвиняемые, кроме Вороновой и Малобродского, которому в мае мера пресечения была изменена с заключения под стражу на подписку о невыезде, находятся под домашним арестом.

Накануне Басманный суд ограничил Серебренникову и его адвокатам время ознакомления с материалами дела на срок до 1 сентября.