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"Партия перемен" собралась в августе начать процесс регистрации в Минюсте

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Партия перемен" (бывшая - "Гражданская инициатива") намерена подать документы на регистрацию в Минюсте в середине августа, сообщил "Интерфаксу" директор по региональному развитию организации Тимур Валеев.

По его словам, до этого момента они решили не обращаться в министерство, так как сейчас идет избирательная кампания на региональных выборах, в которых участвуют кандидаты от партии.

"Любые изменения в уставных документах партии могут повлечь за собой судебное снятие наших кандидатов по жалобе оппонентов, - пояснил Валеев. - Поэтому подадим в августе, и пока Минюст будет их рассматривать, выборы пройдут".

25 июня съезд партии "Гражданская инициатива" принял решение о переименовании в "Партию перемен". Как сообщил корреспондент "Интерфакса", решение о смене названия вызвало споры на состоявшемся в субботу съезде, большинство делегатов проголосовало "за" только после обращения Дмитрия Гудкова, избранного на том же съезде председателем партии.

В политический совет партии вошли 15 человек, в том числе Гудков, телеведущая Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.

В ходе выступления на съезде Гудков заявил, что задача партии - сформировать политическую силу, которая "будет бороться за власть, и уже сегодня начнёт подготовку к парламентским выборам 2021 года". По его словам, партия должна добиться права участвовать в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей, получив представительство в региональных парламентах.

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Теги: Партия перемен

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