Из-за аномальной жары на границе России с Финляндией загорелся лес

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Крупный лесной пожар возник из-за аномальной жары в Мурманской области на границе России с Финляндией, сообщил "Интерфаксу" источник в Рослесхозе.

"Лес горит на площади 60 гектаров вблизи пограничного пункта Лотта в Мурманской области. Возгорание контролируется десантниками лесоохраны, однако говорить о локализации пожара пока не приходится", - сказал источник.

Он сообщил, что благодаря действиям пожарных десантников удалось предотвратить трансграничный переход пожара.

"Угроза трансграничного перехода пожара на соседнюю Финляндию снята. К тому же ветер изменил направление и теперь дует не в сторону границы, а вдоль нее", - сказал источник.

В Мурманской области температуры воздуха превысила 30 градусов, это аномальная жара для региона, сказал источник. По его словам, пожар не угрожает населенным пунктам.