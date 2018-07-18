Площадь лесного пожара на границе РФ и Финляндии увеличилась втрое

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Площадь лесного пожара в Кольском районе Мурманской области на границе с Финляндией увеличилась втрое, до 180 га, сообщили "Интерфаксу" на региональной базе авиационной охраны лесов.

"По последним данным, площадь пожара вблизи пограничного пункта "Лотта" увеличилась до 180 га. Огонь не пересек границу, горят наши леса", - сообщили в авиабазе.

Лесной пожар в Лоттинском участковом лесничестве тушат 11 человек.

Как сообщалось, пожар возник во вторник вечером. К утру среды его площадь составила более 62 га.

Источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщал, что пограничники Финляндии обеспокоены пожаром. С российской стороны к "Лотте" направлен пожарный расчет, чтобы обеспечить безопасность на границе.

Сейчас в Мурманской области 12 действующих пожаров на общей площади почти 300 га, добавили на авиабазе. Региональный Гидрометцентр прогнозирует, что в центральных районах области воздух прогреется до плюс 33 градусов.

Во вторник в Минприроды Мурманской области сообщили, что с начала пожароопасного периода огонь уничтожил более 1 тыс.га леса. По сравнению с прошлым годом площадь лесных пожаров выросла втрое.

Министерство с 12 по 23 июля ввело ограничение на посещение лесов в Мурманской области. В отдельных районах Заполярья прогнозируется пятый класс пожарной опасности.