Миссис Челябинской области-2016 убита при продаже машины

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Финалистка конкурса красоты Missis World Russia в Челябинской области Ксения Мецгер найдена убитой накануне вечером.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР сообщили агентству "Интерфакс", что во вторник вечером в Кизильском районе было обнаружено тело погибшей женщины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления подозревается 24-летний житель Магнитогорска.

По предварительной информации, молодой человек встретился с убитой под предлогом покупки ее автомобиля, не собираясь заключать сделку на самом деле. Он нанес женщине несколько ударов молотком и скрылся на ее машине. "Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения", - уточнили в пресс-службе.

Между тем, информированный источник уточнил агентству, что убитая - Ксения Мецгер, ставшая в 2016 году миссис Челябинской области и представлявшая регион в финале конкурса красоты Missis World Russia.