Предполагаемый убийца Миссис Челябинской области-2016 арестован

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд в Магнитогорске арестовал подозреваемого в убийстве финалистки конкурса красоты Missis World Russia в Челябинской области Ксении Мецгер, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры.

"Подозреваемый в четверг арестован на два месяца. В суде ему было предъявлено обвинение по двум статьям: по п."з" ч.2 ст. 105 (убийство) и п."в" ч.4 ст.162 УК РФ (разбой). Оба уголовных дела объединены в одно производство", - уточнили в прокуратуре.

По данным следствия, житель Магнитогорска 1994 года рождения встретился с девушкой под предлогом покупки ее автомобиля, хотя на самом деле не собирался заключать сделку. Он несколько раз ударил Мецгер молотком и уехал на ее машине. Тело женщины он вывез в лес на территории Кизильского района.

Убийство было совершено ради автомобиля "Шкода" стоимостью около 500 тыс. рублей.

В пресс-службе также отметили, что уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры после обращения родителей девушки, заявивших о ее исчезновении. "Отец погибшей написал заявление, в котором сообщил, что его дочь в понедельник уехала из дома в Башкирии и перестала выходить на связь", - сказали в прокуратуре.

Во вторник тело Мецгер было обнаружено в Кизильском районе. По факту ее убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. В то же день был задержан подозреваемый в совершении преступления.

Мецгер в 2016 году стала Миссис Челябинской области и представляла регион в финале конкурса красоты Missis World Russia.