Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец Берг останется в СИЗО до октября

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы до 5 октября оставил под арестом гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже.

"Постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Берга", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день Лефортовский суд отправил его под арест.

Норвежцу предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ). По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.

По словам адвоката Берга Ильи Новикова, его подзащитный отрицает все обвинения и утверждает, что отправить конверты его просил знакомый из Осло, который говорил, что "деньги очень нужны человеку, для которого предназначены". Новиков также не исключает, что в отношении подзащитного могла быть совершена провокация.