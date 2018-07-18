Цирковой верблюд спровоцировал ДТП в Тульской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Две легковые машины столкнулись в Новомосковском районе Тульской области из-за выбежавшего на дорогу верблюда, сообщил "Интерфаксу" в среду сотрудник пресс-службы УМВД региона.

"Утром в дежурную часть города Новомосковска сообщили, что на автодороге возле деревни Красное Гремячево находится верблюд. По предварительным данным, это спровоцировало столкновение двух легковых машин, которые получили незначительные повреждения. Само животное не пострадало", - сказал он.

Полиция выяснила, что верблюд принадлежит передвижному цирку, который располагается на окраине Новомосковска. "Животное удалось отловить и возвратить в цирк. Материалы о происшествии направлены в компетентные органы для принятия решения", - отметил представитель УМВД.