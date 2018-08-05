На химпредприятии в Тульской области из-за хлопка пострадали три человека

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате хлопка на Алексинском химическом комбинате (Тульская область), сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник.

"В результате произошедшего хлопка на территории комбината три человека пострадали. Женщины госпитализированы. Сейчас выясняется место, где произошел хлопок и его причины", - отметил собеседник агентства.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МЧС, небольшой хлопок произошел в одном из цехов предприятия. "Вероятнее всего, хлопок произошел из-за нарушений в технологическом процессе. Пострадали три человека, они были направлены в больницу для медосвидетельствования. Ни пожара, ни разрушений не было", - сказал представитель ведомства.

Всего на место происшествия выезжали два пожарных расчета.

Алексинский химический комбинат - многопрофильное предприятие, выпускающее высокотехнологичную продукцию специального и промышленного назначения, а также товары народного потребления.