Россия к 2020 году начнет запускать ракеты с космодрома "Восточный" раз в два месяца

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Россия через два года будет запускать ракеты с "Восточного" как минимум раз в два месяца, сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме.

"Число пусков с космодрома "Восточный" с 2019 года будет пропорционально увеличиваться. В 2020 году уже запланированы, как минимум пять пусков, то есть фактически космодром выйдет на запуски раз в два месяца", - сказал источник.

В частности с "Восточного" в 2020 году планируются запуски трех ракет со спутниками OneWeb, а также "Метеор-М23" и "Кондор-ФКА".

Источник отметил, что в 2018 году с "Восточного" планируется один пуск, а в 2019 - уже четыре.

"В декабре 2018 года планируется запуск спутников "Канопус-В" номер 3 и 4, весной 2019 года будет запущен спутник "Метеор-М2-2" и во второй половине года три ракеты со спутниками OneWeb", - сказал собеседник агентства.

По его словам, параллельно на космодроме будет строиться инфраструктура второй очереди под запуски ракет семейства "Ангара".

"Новый стартовый стол будет универсальным и рассчитанным на запуски ракет "Ангара" всех типов. После того как он будет достроен, а производство "Ангары" станет серийным, можно будет обсуждать переход на ежемесячные пуски с "Восточного", - сказал источник.

По его словам, необходимую загрузку для космодрома могут обеспечить спутники новой российской системы "Сфера". "Не исключено, что первые спутники могут быть запущены уже в следующем году", - сказал он.

Представленный президентом проект глобальной спутниковой системы "Сфера" является доработанной версией ранее анонсированного Роскосмосом проекта системы связи "Эфир".

Система "Сфера", объединяющая спутники связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, будет насчитывать 600 космических аппаратов.