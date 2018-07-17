Рогозин анонсировал старт строительства второй очереди "Восточного" в августе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Работы по строительству второй очереди космодрома Восточный начнутся до конца лета, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Я полагаю, что мы подпишем контракт в первых числах августа. С первой декады - с середины августа начнем полномасштабные работы", - сказал Рогозин. Он сообщил, что "все работы по созданию второй очереди консолидированы, также предполагается создание на космодроме собственного аэродрома - над этим мы тоже работаем".

В рамках второй очереди на Восточном будет создана инфраструктура для запуска ракет семейства "Ангара". "Создается стартовый стол для ракет "Ангара" всех видов, включая пилотируемую. На серийное же производство "Ангары" в Омске на предприятии "Полет" мы выйдем к 2023-2024 году. В Москве останется, по сути, конструкторское бюро, производство же "Ангары" будет происходить в Омске", - сказал Рогозин.

Строительство первого стартового комплекса космодрома было начато в 2012 году и завершилось в 2016-м. 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трёх искусственных спутников Земли.

28 ноября 2017 года был осуществлен второй в истории космодрома пуск ракеты-носителя. Был запущен "Союз-2.1б" с российским спутником дистанционного зондирования Земли "Метеор-М", а также группой малых космических аппаратов.

1 февраля 2018 года был осуществлен третий запуск - ракеты-носителя "Союз 2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".