Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android
В России

Самолет из Ижевска лишился резины на стойке шасси при торможении в "Домодедово"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Як-42 из Ижевска после приземления в Москве лишился всех пневматиков на левой стойке шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Домодедово".

"Як-42 авиакомпании "Ижавиа" прибыл в "Домодедово" из Ижевска. После приземления в процессе торможения у него разрушились все четыре пневматика левой стойки шасси", - сказал источник.

Он сообщил, что на борту было 80 пассажиров, никто не пострадал. "На некоторое время в аэропорту была закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос, самолет отбуксирован на специальную стоянку", - сказал источник.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Домодедово
В России
Дума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризации
Кроме того, Володин предложил предоставлять людям предпенсионного возраста три дня на визиты к врачамПодробнее
 Пермский экс-депутат получил два года за избиение DJ SmashПермский экс-депутат получил два года за избиение DJ Smash
Обвиняемые в нападении на музыканта не делали заявлений о возможном обжаловании приговора, гособвинение довольно решением судаПодробнее
 Генерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взятокГенерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток
Бывший глава московского главка Следственного комитета взят под стражу до 12 сентябряПодробнее
 Генпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу БраудераГенпрокуратура заподозрила экс-посла США Макфола в причастности к делу Браудера
Накануне на встрече в Хельсинки Путин заявил, что Браудер незаконно вывел из России $1,5 млрд, из них $400 млн пошли на избирательную кампанию Хиллари КлинтонПодробнее
Комитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтенииКомитет Госдумы рекомендовал принять пенсионный законопроект в I чтении
При этом комитет по труду в своем заключении указал на правовые пробелы и противоречияПодробнее
 Профильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возрастаПрофильный комитет Думы счел жестким проект повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Ярослав Нилов заявил о более плавных темпах отсрочки выхода на пенсию в других странахПодробнее
 Экс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупцииЭкс-главе ГСУ СКР по Москве Дрыманову предъявлено обвинение в коррупции
Генерал отрицает вину в получении взятокПодробнее
 "АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta"АвтоВАЗ" представил новое поколение седана Lada Granta
Премьера автомобиля состоится в августе 2018 года на Московском международном автосалонеПодробнее
 Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"Сбербанк опроверг утечку данных клиентов в поисковик "Яндекса"
Ранее появилась информация о попадании в сеть данных клиентов Сбербанка и ВТБ, а также обращавщихся в департамент транспорта Москвы и покупавших билеты онлайнПодробнее
 Экс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взяткеЭкс-глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов задержан по делу о взятке
Информация о бывшем начальнике московского главка удалена с сайта управленияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 июля6 фото
17 июля
Фотохроника 17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости10 фото
17 июля
Самые высокооплачиваемые знаменитости
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСкончавшаяся в Эймсбери британка распылила флакон с "Новичком" на запястьяВ РоссииДума приняла в первом чтении проект о выходном для диспансеризацииВ миреGoogle оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidСпортРоссияне назвали лучшими игроками ЧМ-2018 Акинфеева и ДзюбуЭкономикаБиткойн вырос на 10%В миреЕСПЧ обязал РФ выплатить 2,5 млн евро молдавским фермерам

К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в Таиланде

К ситуации с Настей Рыбкой подключился консул Белоруссии в ТаиландеПри этом в белорусском МИДе отказались разглашать информацию, которая касается ее частной жизни и состояния здоровья Подробнее

Трамп обвинил оппонентов в том, что они предпочли бы войну улучшению отношений с Россией

Мосгорсуд не стал рассматривать жалобы родственников Захарченко на конфискацию имущества

Суд признал экс-главу Татфондбанка банкротом

Россия к 2020 году начнет запускать ракеты с космодрома "Восточный" раз в два месяца

Экс-главу МУРа признали виновным по делу о коррупции

Singapore Airlines возглавила мировой рейтинг авиакомпаний в 2018 году

В Индии потерпел крушение МиГ-21

Дума увеличила штрафы за нарушения сроков исполнения гособоронзаказа

Госдума приняла закон об изменении процедуры возмещения НДС

Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС Android

Google оштрафовали на 4,3 млрд евро по делу ОС AndroidЭто рекордная сумма штрафа, эквивалентная ежегодному взносу Нидерландов в бюджет ЕС Подробнее

Инженер авиазавода в Ульяновске разбился в шахте лифта

Мэй пригрозила несогласным с ее версией Brexit досрочными выборами

Выброс парниковых газов из-за лесных пожаров в Сибири увеличился в несколько раз

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 июля

Обвиняемый в РФ в шпионаже норвежец Берг останется в СИЗО до октября

Цирковой верблюд спровоцировал ДТП в Тульской области

Площадь лесного пожара на границе РФ и Финляндии увеличилась втрое

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru