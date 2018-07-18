Самолет из Ижевска лишился резины на стойке шасси при торможении в "Домодедово"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Пассажирский Як-42 из Ижевска после приземления в Москве лишился всех пневматиков на левой стойке шасси, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта "Домодедово".

"Як-42 авиакомпании "Ижавиа" прибыл в "Домодедово" из Ижевска. После приземления в процессе торможения у него разрушились все четыре пневматика левой стойки шасси", - сказал источник.

Он сообщил, что на борту было 80 пассажиров, никто не пострадал. "На некоторое время в аэропорту была закрыта одна из двух взлетно-посадочных полос, самолет отбуксирован на специальную стоянку", - сказал источник.