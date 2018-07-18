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Ингушские археологи нашли часть бивня южного слона

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Ингушетии обнаружены останки доисторического южного слона - одного из древнейших видов мамонта, сообщили агентству "Интерфакс" в археологическом центре республики.

"По вызову местного жителя археологи выехали в село Гази-Юрт Назрановского района, где на глубине семь метров они обследовали и извлекли кость доисторического животного", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, речь идет о фрагменте бивня так называемого южного слона. "У этого вида были относительно широкие боковые зубы и мощные бивни длиной почти четыре метра с характерной для мамонтов завинченной формой. Наиболее крупные экземпляры достигали высоты четыре метра", - пояснил представитель археологического центра.

При этом он отметил, что южный слон был одним из наиболее древних видов мамонтов и считается предком известного шерстистого мамонта. Жил он в период плейстоцена 0,7-2,6 млн лет назад.

Ингушские археологии намерены более детально обследовать находку.

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Теги: Ингушетия
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