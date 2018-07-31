Кости древних носорога, бизона и лошади нашли на дне оврага в Челябинской области

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Залежи костей древних животных обнаружили археологи в окрестностях поселка Мирный Красноармейского района Челябинской области, сообщил агентству "Интерфакс" старший научный сотрудник института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

По его словам, уникальность находки в ее месте - кости древнего носорога, лошади и бизона лежали на дне оврага.

"Для Челябинской области останки древних животных - само по себе редкое явление, а тем более, в таком необычном месте. Чаще кости находят на берегах реки или в пещерах. То, что скопление костей оказалось в овраге, позволяет нам также оценить, как формировался рельеф в этой местности", - сказал палеонтолог.

Точно установить возраст костей не удалось, потому что в них не сохранилось вещество, позволяющее использовать углеродный метод, отметил Косинцев. По его данным, кости однозначно старше десяти тысяч лет. "Я думаю, что они даже древнее, может быть, им двадцать тысяч лет. Пока не исследовалось это место подробно, потому что залежи достаточно глубоко находятся. Но мы предполагаем, что там могут быть не просто фрагменты, а скелеты", - считает ученый.

Он также не исключил, что в этом месте находились стоянки людей, поскольку рядом также были найдены обработанные камни. "Достоверно установлено, что люди появились на территории Южного Урала очень давно. Мы уже несколько раз находили в Челябинской области стоянки людей с костями мамонта. А возле деревни Богдановка на берегу реки Урал была найдена стоянка неандертальцев", - отметил сотрудник УрО РАН.

Он также выразил мнение, что более подробное обследование окрестностей может принести новые открытия и, возможно, в эти места будет направлена научная экспедиция.