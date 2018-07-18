"Федерация" отправится в первый полет с Байконура на ракете "Союз-5"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Новый российский пилотируемый корабль "Федерация" отправится в первый полет с космодрома Байконур, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Предполагается, что летные испытания корабля "Федерация" пройдут на ракете "Союз-5" на космодроме Байконур", - сказал Рогозин.

По его словам, пока Роскосмос исходит из установленных ранее сроков летных испытаний нового корабля, однако не исключил, что в дальнейшем корабль "Федерация" может стартовать с космодрома Восточный.

"В дальнейшем, после летных испытаний и обкатки, запуски корабля "Федерация" будут осуществляться с космодрома Восточный, а это уже 2024-2028 годы. Если он будет выводиться на ракете "Ангара-А5П", то это 2024 год, если на сверхтяжелой, то 2028", - сказал Рогозин.

Однако "начало летных испытаний нового корабля связываем с запуском ракеты "Союз-5" в рамках проекта "Байтерек" на Байконуре", сказал глава Роскосмоса.