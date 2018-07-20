"Роскосмос" потратит на создание ракеты "Союз-5" почти 61,2 млрд рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Разработка и создание новой ракеты "Союз-5" обойдется более чем в 60 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных в пятницу на сайте госзакупок.

Основная бюджетная нагрузка на создание космического ракетного комплекса среднего класса нового поколения в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Феникс" (ракета-носитель "Союз-5") придется на 2021 год, за год до начала летных испытаний, говорится в документе.

В 2018 году госкорпорация "Роскосмос" направит на создание ракеты 2 млрд 192 млн 800 тыс. рублей, в 2019 году - 4 млрд 13 млн 900 тыс. рублей, в 2020 - 7 млрд 586 млн 900 тыс. рублей и в 2021 году - 47 млрд 404 млн 700 тыс. рублей. Таким образом, всего на создание ракеты потребуется 61 млрд 198 млн 300 тыс. рублей.

Сроки завершения работ по контракту - 25 ноября 2025 года.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил "Интерфаксу", что летные испытания новой ракеты намечены, как и предполагалось, на 2022 год и завершатся в 2025 году.

"Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" на создание новой ракеты "Союз-5" в начале недели.