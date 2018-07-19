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Подросток погиб от удара молнии на озере в оренбуржском Соль-Илецке

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Молния убила школьника в Соль-Илецке (Оренбургская область), сообщили агентству "Интерфакс" в районной прокуратуре в четверг.

"Семья, прибывшая из Татарстана на курорт, вечером в среду отправилась на пляж. Погода ухудшилась, началась гроза. Несмотря на это, отдыхающие продолжили купание. Когда в водоем попала молния, взрослые ненадолго отвлеклись, заметили позднее, что ребенок находится в бессознательном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мальчика срочно госпитализировали, но он скончался в больнице.

"Прокуратура проведет проверку по факту своевременного оказания медицинской помощи и действий спасательных служб на пляже", - сообщил представитель надзорного ведомства. Он отметил, что в озере купаться было разрешено.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству, что погибшему подростку было 13 лет. "Семья приехала отдыхать с тремя детьми, двое других ребят также находились в воде во время грозы, они не пострадали", - сказал собеседник агентства.

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Теги: Оренбургская область, Соль-Илецк

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