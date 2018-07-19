Два пенсионера погибли в Оренбуржье из-за подъема уровня воды после ливня

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате подъема уровня воды в водоеме во время сильного ливня в Шарлыкском районе Оренбургской области, сообщили "Интерфаксу" в областном управлении СКР.

"Два пенсионера-супруга погибли. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия", - сказал собеседник агентства.

Представитель СКР отметил, что на момент осмотра в доме, где жили пенсионеры, уровень воды превышал полтора метра.

На сайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области сообщается, что 18 июля в области прошли обильные дожди, что вызвало резкий подъем уровня воды в местных водоемах. Около 22 часов по местному времени к спасателям сообщили о подтоплении пяти домов в селе Зеркло Шарлыкского района, четыре из которых - жилые.

На территории Шарлыкского района выпало 17 мм осадков, из-за чего, предположительно, было разрушено незаконно возведенное гидротехническое сооружение. Водопропускные сооружения на трассе Р-239 не справились с объемом скопившейся воды, что могло стать причиной подтопления.