Экс-помощник Горбачева усомнился, что Конгресс США допросит переводчицу Трампа

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Требование представителей демократической партии США допросить переводчицу Марину Гросс, работавшую в Хельсинки на переговорах тет-а-тет президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, вряд ли увенчается успехом, считает бывший помощник и переводчик президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко.

"В США Конгресс имеет право вызвать на слушания кого угодно: даже Госсекретаря, не говоря уже о переводчице", - сказал Палажченко "Интерфаксу".

Однако, по его мнению, реализация плана демократов маловероятна. "Практически никто из республиканцев вызов переводчицы не поддержит", - полагает он.

Бывший переводчик Горбачева убежден, что история с "допросом" Марины Гросс - "часть политической борьбы в США, которая ведется практически круглосуточно между властью и оппозицией".

"Тут возможны разные варианты, но самый вероятный - вызова не будет. Если же таковое произойдет, юристы Госдепартамента выработают инструкции, в соответствии с которыми переводчица будет действовать", - отметил Палажченко.

По его мнению, если Марина Гросс пойдет на допрос, она, скорее всего, скажет, что сделала запись беседы Владимира Путина и Дональда Трампа, эта запись отдана по назначению, а дальше уже не переводчик решает, кому эта запись рассылается.

На вопрос, обладает ли переводчик, участвовавший в личных переговорах лидеров каким-либо иммунитетом, Палажченко сказал: "На этот вопрос ответить смогут только юристы".

Говоря о работе переводчиков на переговорах тет-а-тет на высшем уровне, Палажченко рассказал, что обычно переводчики не ведут стенограмму, но делают достаточно полную запись, которая нужна им в работе.

Отвечая на вопрос, куда затем передают запись переводчики, Палажченко ответил: "У нас было принято сдавать записи помощнику президента, а дальше решался вопрос о рассылке. В советские времена эти записи рассылались членам Политбюро".

Ранее стало известно, что группа американских конгрессменов-демократов требует вызвать на допрос переводчицу, работавшую на переговорах в формате "один на один" между президентами США и РФ в Хельсинки. Подобных прецедентов в истории не было.