Встреча Путина с Трампом. Обобщение

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в Хельсинки прошел первый полноформатный российско-американский саммит с момента избрания Дональда Трампа президентом США в 2016 году.

До этого президент РФ Владимир Путин и Трамп встречались дважды и только "на полях" международных мероприятий - в июле 2017 года на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге и в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Программа мероприятия предполагала встречу лидеров двух государств тет-а-тет с регламентом в полтора часа и российско-американские переговоры в расширенном составе - с участием делегаций двух стран. Перед началом личной беседы президенты России и США обменялись краткими приветствиями и не стали отвечать на вопросы журналистов, несмотря на попытки представителей СМИ задать им вопросы прямо в начале мероприятия.

Беседа Путина и Трампа тет-а-тет началась с 55-минутной задержкой и продлилась 2 часа 10 минут.

Оценка встречи

По итогам саммита Путин заявил, что переговоры с Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере. "Считаю их весьма успешными и полезными", - сказал он.

По словам российского президента, переговоры с американским лидером показали взаимное желание наладить отношения России и США. "Сегодняшние переговоры отразили наше совместное с президентом Трампом желание выправить негативную ситуацию в наших двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня", - заявил Путин.

Российский президент выразил мнение, что трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причин. "Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами", и "справиться с этим можно, только объединяя усилия".

Президент РФ не стал говорить о степени доверия между ним и лидером США, однако отметил, что у них есть совпадающие интересы. "Мы ищем варианты, как примирить эти расхождения, как сделать нашу работу конструктивной", - сказал Путин.

Между тем Трамп, говоря о нынешнем состоянии в отношениях Москвы и Вашингтона, отметил, что обе стороны "несут ответственность за сложившуюся ситуацию". "Я считаю, что США глупо ведут себя. Мы должны были начать диалог (с Россией - ИФ) давно, даже до того, как я пришел к власти", - отметил американский лидер.

"Я считаю, что мы все виновны. И США сейчас фактически вместе с Россией налаживают эти отношения. И у нас есть шанс на сотрудничество, и остановка распространения ядерного оружия - самый важный вопрос, над которым мы сможем работать", - заявил президент США.

Вмешательство в выборы США

Трамп заявил, что в ходе переговоров с Путиным он напрямую поднял вопрос о вмешательстве Москвы в американские выборы. Он вновь отверг утверждения о сговоре между его предвыборным штабом и Москвой в ходе избирательной кампании на американских президентских выборах и заверил, что "его предвыборная кампания была чистой". "Мы просто выиграли эту гонку", - констатировал он.

По словам Трампа, расследование фактов предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США "отрицательно отразилось на отношениях между двумя самыми крупными ядерными державами". Президент США поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США и отметил, что Путин категорически отверг обвинения в адрес Москвы. Он отметил, что необходимо понять, что произошло с электронными письмами Хиллари Клинтон. "33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор. Мы не можем добиться и получить эти 33 тысячи е-мэйлов", - заявил он. Трамп также заявил, что двенадцать россиян, обвиненные в причастности к вмешательству в выборы в США, не имеют никакого отношения к избирательным процессам.

В свою очередь Путин сказал, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США. Он подчеркнул, что Россия готова в рамках группы по кибербезопасности совместно с США рассмотреть доказательства о вмешательстве в американские выборы, если таковые будут представлены, а сотрудники правоохранительных органов России могут допросить обвиняемых во вмешательстве в американские выборы по запросу США и направить ответ Вашингтону. Кроме того, президент России отметил готовность России допустить официальных представителей США присутствовать на этих допросах в обмен на допрос представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в противоправных действиях на территории РФ, в присутствии российских следователей. Путин упомянул, в частности, так называемое дело Hermitage Capital - фонда, возглавляемого финансистом Уильямом Браудером, осужденным в России за мошенничество.

Путин также заявил, что все обвинения о предполагаемом вмешательстве в выборы в США в отношении компании российской фирмы "Конкорд" рассыпаются в американском суде. Президент России также подчеркнул, что сотрудники "Конкорда" не представляют российское государство, и заявил, что только суд, а не специальные службы, может вынести вердикт по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Вопросы энергетики

По итогам встречи с Трампом Путин заявил, что Россия готова продлить действующий контракт на транзит российского газа в Европу через Украину, который истекает в 2019 году, при условии урегулирования споров России и Украины в Стокгольмском арбитраже.

В свою очередь президент США заявил, что американская сторона оставляет решение Германии об участии в "Северном потоке 2" за ней, но пообещал, что энергоресурсы США будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью. "Мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии. США будут и уже являются самым крупным государством по нефти и газу. Мы продаем СПГ и должны конкурировать с трубопроводом",- сказал он.

Трамп напомнил, что ранее обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Ангелой Меркель: "Я обсудил с Ангелой Меркель в жестких тонах этот вопрос. У них есть близкий источник (Россия - ИФ)".

Ситуация в Сирии

В ходе пресс-конференции Путин сообщил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном об оказании гуманитарной помощи Сирии и готовности России предоставить для этого самолеты Военно-транспортной авиации. По его словам, вопрос гуманитарной помощи Сирии также обсуждался на переговорах с президентом США. "Думаю, что здесь есть, над чем поработать", - подчеркнул президент РФ.

Президент РФ подчеркнул, что, в целом, согласен с Трампом в том, что российские и американские военные успешно работают по Сирии. "Надеюсь, что им удастся договариваться так, как это было до сих пор", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что после разгрома террористов в южной зоне деэскалации в Сирии ситуацию на Голанских высотах нужно вернуть к соглашению 1974 года, это позволит обеспечить безопасность Израиля, в пользу чего выступает РФ. По словам главы российского государства, "это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирийской Арабской Республикой и Израилем, надежно обеспечить безопасность государства Израиль".

Путин на пресс-конференции с Трампом красивым жестом продемонстрировал на чьей стороне, по его мнению, "находится мяч" в отношении урегулирования ситуации в Сирии. Он неожиданно достал и вручил Трампу футбольный мяч, который накануне фигурировал на церемонии передачи полномочий по проведению чемпионата мира по футболу от России к Катару.

Таким образом, президент РФ проиллюстрировал свой комментарий в связи с высказываниями госсекретаря США Майка Помпео, заявившего ранее в понедельник в Хельсинки о том, что в вопросах сирийского урегулирования мяч - на стороне России. Со своей стороны Трамп с улыбкой взял футбольный мяч из рук российского президента. "Совершенно верно, да, мы будем проводить его (ЧМ-2026), и мы надеемся, что мы также хорошо справимся с этой работой", - сказал Трамп. Он отметил, что подаренный мяч он передаст своему сыну Барону: "Вот, Мелания, возьми для него мяч". С этими словами американский президент отдал мяч своей супруге, которая сидела в первом ряду.

Денуклиаризация КНДР

Урегулирование ситуации на Корейском полуострове стало возможным во многом благодаря личному участию президента США, заявил Путин. "Хорошо, что начала постепенно разрешаться и проблема Корейского полуострова. Во многом это стало возможным благодаря тому, что к урегулированию лично подключился президент Трамп, выстраивая диалог в духе сотрудничества, а не конфронтации", - сказал он.

Трамп со своей стороны подчеркнул, что Россия готова совместно с США работать над вопросом денуклеаризации КНДР. "У нас также есть критический вопрос распространения ядерного оружия. В прошлом месяце с Ким Чен Ыном я обсудил вопрос денуклеаризации Северной Кореи, и сегодня, я уверен, что президент Путин и Россия хотят также отметить эту проблемы и готовы работать с нами над этим вопросом. Я благодарю их за это", - сказал президент США.

Российско-американский экспертный совет

Москва предлагает Вашингтону создать экспертный совет для поиска точек соприкосновения и работать над философией выстраивания двусторонних отношений на долгосрочную перспективу. "Пора размораживать российско-американские связи по линии общественных организаций в рамках культурно-гуманитарных связей", - сказал Путин по итогам встречи с американским коллегой.

"К такому процессу хорошо было бы привлечь опытных экспертов, хорошо знающих российско-американскую историю. Идея в том, чтобы сформировать экспертный совет из влиятельных российских и американских политологов, ученых, бывших дипломатов и военных, который занялся бы поиском точек соприкосновения и осмыслением того, как вывести международное сотрудничество на устойчиво-позитивную траекторию", - отметил он.

Лидеры России и США также договорились создать группу представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций. "Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы "капитанов российского и американского бизнеса" - предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет", - заявил Путин.