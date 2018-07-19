Дело о халатности чиновников возбуждено после гибели супругов в оренбургском селе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели пожилых супругов в селе Зеркло Шарлыкского района Оренбургской области в результате подъема уровня воды в местном водоеме из-за сильных дождей.

"По версии следствия, должностные лица органов государственной власти ненадлежащим образом исполнили свои обязанности, в результате чего вечером 18 июля 2018 года допущено затопление водой домовладения в селе Зеркло Шарлыкского района Оренбургской области, где находились 78-летний мужчина и его 76-летняя супруга", - говорится в сообщении СУ СКР по Оренбургской области.

По данным СКР, смерть пенсионеров наступила "в результате утопления в воде".

Уголовное дело возбуждено о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ).

На сайте регионального правительства сообщается, что резкий подъем воды произошел из-за засора водопропускных сооружений. "По заключению специалистов министерства строительства, причина подтопления - в засоре водопропускных сооружений федеральной трассы: во время ливня потоками воды в трубы принесло обломки деревьев, цистерну. Сейчас засор устранен. Также, по сообщению МЧС по Оренбургской области, было разрушено небольшое гидротехническое сооружение. К сожалению, погибли два человека", - говорится в сообщении облправительства. На сайте уточняется, что в селе подтоплено четыре дома и здание почты.

Ранее сообщалось, что вечером в среду на территории Шарлыкского района прошли сильные дожди, в результате поднялся уровень воды в реке в районе села Зеркло.​ Поток воды шел в направлении села под уклон, на пути следования потока находился пруд, вода которого вышла из берегов и присоединилась к общему потоку. В результате были подтоплены четыре жилых дома. Один из них был расположен первым на улице по направлению движения воды. Находившиеся в доме пожилые супруги погибли, когда его накрыло сильным потоком воды. При осмотре уровень воды в доме и гараже превышал полтора метра.