Руководитель антикоррупционной лаборатории ВШЭ ушла из вуза из-за разногласий с руководством

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Заведующая проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики, старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Панфилова увольняется из вуза из-за разногласий с руководством.

Панфилова опубликовала заявление на имя ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова об увольнении на своей странице в фейсбуке. В заявлении сказано, что причиной ухода послужила некая "институционально-этическая коллизия".

"Мое заявление подписано. Я не работаю в НИУ ВШЭ с завтрашнего дня", - сказала Панфилова "Интерфаксу". На вопрос о коллизии, подтолкнувшей ее к этому решению, она сказала, что "у руководства возникла некоторая нервозность в отношении отдельных наших проектов".

"Лаборатория продолжит работу, ее возглавит другой человек", - сказал "Интерфаксу" начальник управления ВШЭ по связям с общественностью Вадим Воробьев.

Панфилова основала российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International и с 2000 по 2014 год возглавляла "Трансперенси Интернешнл - Россия". С ноября 2011 года она входила в правление, а в 2014 - 2017 годах занимала пост вице-президента Transparency International. В НИУ ВШЭ она читала учебные курсы "Основы антикоррупционной политики" и "Стратегии противодействия коррупции".