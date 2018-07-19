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Экс-сотрудника СКР Ламонова попросили приговорить к 6 годам колонии за коррупцию

Есть обновление от 14:22

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Гособвинение попросило приговорить бывшего замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета России полковника Александра Ламонова, обвиняемого в коррупции, к шести годам колонии строгого режима.

"Гособвинение предложило признать Ламонова виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщил "Интерфаксу" прокурор Игорь Потапов, поддерживающий обвинение против Ламонова.

По его словам, также предложено назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере суммы полученной взятки - около 32 млн рублей. Кроме того, обвинение попросило запретить подсудимому в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и лишить его специального звания - полковник юстиции, добавил Потапов.

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Приговор Ламонову будет оглашен 26 июля в 11:00, уточнил прокурор. Процесс в отношении в офицера прошел в закрытом режиме, так как материалы его дела содержат засекреченные документы. При этом дело было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку Ламонов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, что подразумевает полное признание им вины.

По версии обвинения, офицер участвовал в коррупционной схеме по смягчению обвинения и освобождению из-под стражи соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова (Итальянца), задержанного после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года.

Следствие установило, что полковник получил долю от общей взятки в размере $500 тыс., которую сотрудникам СКР передал предприниматель Олег Шейхаметов.

Ламонов, а также его экс-руководитель Михаил Максименко и бывший первый замглавы столичного главка СК Денис Никандров были задержаны и с санкции суда заключены под стражу по делу о получении взятки за действия в пользу Кочуйкова в июле 2016 года.

Дела в отношении Ламонова и Никандрова были выделены из основного расследования в связи с заключением обоими досудебных соглашений.

Мосгорсуд 20 апреля признал Максименко виновным в получении двух взяток, в том числе от Шейхаметова, на общую сумму в $550 тыс. и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 млн руб. Кроме того, осужденный лишился специального звания - полковник юстиции.

В декабре прошлого года по делу о получении взяток за облегчение уголовного преследования Кочуйкова был арестован экс-начальник следственного управления московского СК по Центральному административному округу Алексей Крамаренко, а в июле 2018 года - бывший руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов.

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Теги: Александр Ламонов, СКР

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