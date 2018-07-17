Генерал СКР Дрыманов арестован по делу о получении взяток

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отправил под арест бывшего главу столичного главка Следственного комитета Александра Дрыманова, задержанного по делу о взяточничестве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Дрыманова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 сентября", - огласила судья Елена Канева.

Дрыманов заявил, что его арест будет обжалован.

"Конечно, будем (обжаловать арест - ИФ)", - сказал Дрыманов журналистам после судебного заседания, где рассматривается вопрос о его аресте.

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