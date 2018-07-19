Режим ЧС объявлен в трех районах Приамурья из-за ливневого паводка

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Власти Приамурья на очередном заседании региональной комиссии по ЧС ввели режим чрезвычайной ситуации в трех районах из-за ухудшающейся паводковой обстановки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области в четверг.

"Для более оперативного устранения последствий обильных осадков решено ввести режим ЧС в Ивановском и Мазановском районах. Также режим ЧС действует в Магдагачинском районе", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Амурского Гидрометцентра Натальи Марковой, которые приведены в сообщении, 18-19 июля в центральных, южных и северо-восточных районах области прошли ливни. Местами выпало 150-200 мм осадков. Подтопления коснулись Мазановского и Ивановского районов.

По данным областных властей, в Мазановском районе от ливневых дождей пострадали Новокиевский Увал, село Новокиевское и поселок Пионерский. По предварительной информации, вода зашла в дома либо на подворья 36 хозяйств.

В Ивановке Ивановского района подтоплено около десяти подворий, вода идет на убыль. Водой размыто несколько участков дорог в районе. Повреждена трасса Введеновка-Февральск. Подтопленными оказались и другие участки дорог.

В свою очередь, метеорологи прогнозируют приход очередного циклона в регион 21-22 июля. Ожидаются сильные дожди.