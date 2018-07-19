Башня Бисмарка начала 20 века обрушилась в Калининградской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Старинная башня Бисмарка частично обрушилась в районе города Черняховска в Калининградской области, сообщили "Интерфаксу" в администрации муниципалитета.

"Серьезное обрушение зафиксировано на вершине башни, возведенной из кирпича и дикого камня. На землю рухнуло незначительное количество обломков, от которых никто не пострадал, так как башня находится в пустынной местности. Историческое сооружение, построенное в 1913 году, никогда не подвергалось восстановительным работам и уже давно находится в плачевном состоянии", - сказал собеседник агентства.

Ранее властями района был разработан проект по реконструкции и восстановлению башни, но он не был реализован из-за отсутствия средств.

В Калининградской области в настоящее время сохранились две из четырех башен Бисмарка, построенных в начале прошлого века. Они возводились в различных странах в память о "железном канцлере" Отто фон Бисмарке.

Башня Бимарска под Черняховском построена на холме высотой 33 метра. Ее высота в момент завершения строительства составляла 15 метров. Она использовалась в качестве смотровой площадки для наблюдения за природой.