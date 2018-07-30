Мужчина погиб при обрушении на заброшенном заводе в пермском Кунгуре

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили тело мужчины в цехе бывшего ремонтно-механического завода в городе Кунгур Пермского края, где произошло обрушение железобетонных конструкций в понедельник днем.

"Обнаружен мужчина без признаков жизни", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В пресс-службе краевого следственного управления СКР агентству уточнили, что мужчине 29 лет, в настоящее время устанавливается, как он попал на территорию и кем работал.

Ранее сообщалось, что в Кунгуре на улице Свободы произошло частичное обрушение цеха бывшего ремонтно-механического завода. Следственные органы СКР по Пермскому краю проводят проверку.