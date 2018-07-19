Прокуратура заинтересовалась схемой снабжения водой жителей аварийного Североуральска

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи с возможными нарушениями при обеспечении населения водой в Североуральском городском округе Свердловской области, где 16 июля произошел обвал канала реки,.

"Прокуратура города рассматривает вопрос о принятии к администрации Североуральского городского округа мер прокурорского реагирования. В этих целях из органов контроля, администрации муниципалитета, АО "Севуралбокситруда" истребована соответствующая информация", - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 16 июля около 15:00 на реке Калья, протекающей на окраине поселка Калья в 12 км от Североуральска, образовался провал русла реки диаметром 10 м. Провал находится в 300 м от насосной северо-восточного дренажного узла (принадлежит АО "Севуралбокситруда"), который используется в качестве источника питьевого водоснабжения населения Североуральского городского округа.

Специалисты Роспотребнадзора провели отбор проб питьевой водопроводной воды на вирусологические, микробиологические и санитарно-эпидемиологические показатели.

Предприятие ведет работы по устранению аварии строго по плану. Завершить работы планируется до сегодняшнего вечера.

В настоящее время вода в город и поселки поступает в полном объеме. Населению выдают бутилированную и подвозную воду.