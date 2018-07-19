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Дельтапланерист разбился в Хибинских горах в Мурманской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В районе Кировска, расположенного в Хибинских горах, при неустановленных обстоятельствах погиб дельтапланерист. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области в четверг.

"Около 21:00 по Москве начали поступать сообщения очевидцев, что у Кировска упал и погиб дельтапланерист", - сказал он.

Другой источник агентства в правоохранительных структурах подтвердил, что такое сообщение поступило, на место предполагаемой гибели человека выехали специалисты.

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Теги: Мурманская область
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