Дельтапланерист разбился в Хибинских горах в Мурманской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В районе Кировска, расположенного в Хибинских горах, при неустановленных обстоятельствах погиб дельтапланерист. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах Мурманской области в четверг.

"Около 21:00 по Москве начали поступать сообщения очевидцев, что у Кировска упал и погиб дельтапланерист", - сказал он.

Другой источник агентства в правоохранительных структурах подтвердил, что такое сообщение поступило, на место предполагаемой гибели человека выехали специалисты.