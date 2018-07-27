Мотодельтопланерист разбился в горах на берегу Байкала

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тело пропавшего без вести дельтопланериста из Иркутской области обнаружено в горах Хамар-Дабан в Бурятии, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Мужчина утром в среду вылетел на мотодельтоплане с Соболиного озера по долине реки Снежной (Хамар-Дабан - ИФ) в сторону Байкала и больше на связь не выходил. Были организованы поиски с участием спасателей МЧС и волонтеров. Сегодня обнаружили тело", - сообщил собеседник.

По его словам, погибший - 50-летний житель города Ангарск Иркутской области.

Хамар-Дабан - горный хребет протяженностью более 350 км на юго-востоке озера Байкал, река Снежная находится на границе Иркутской области и Бурятии.