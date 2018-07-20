Багаж пассажиров рейсов "Аэрофлота", прилетевших в Иркутск, остался в столице

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Более ста пассажиров столкнулись с проблемой при получении багажа в международном аэропорту Иркутска после прилета из "Шереметьево", сообщили "Интерфаксу" в сибирском аэропорту.

"Проблема касается рейсов "Аэрофлота". В аэропорту "Шереметьево" произошел сбой в системе сортировки багажа. Соответственно, рейсы прилетают в Иркутск без багажа, и возникают вопросы на выдаче", - сказал сотрудник иркутского аэропорта.

По его словам, пассажиры обращаются к сотрудникам службы организации пассажироперевозок в Иркутске, которые составляют акты о неприбытии багажа.

"Проблема есть, она была 19 июля, актуальна и сейчас. Багаж позже, другими рейсами, все же "долетает" до Иркутска. Но Иркутск эта ситуация затронула особенно сильно, так как у нас большой трафик с "Шереметьево", - добавил представитель иркутского аэропорта.

Согласно данным онлайн-табло, каждые сутки "Аэрофлот" совершает 4 рейса из "Шереметьево" в Иркутск.

Официальный представитель "Аэрофлота" в Иркутске воздержался от комментариев по сложившейся ситуации. Комментариями пресс-службы "Аэрофлота" и "Шереметьево" "Интерфакс" пока также не располагает.