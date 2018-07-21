"Аэрофлот" сообщил о проблемах с отправкой багажа из "Шереметьево"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" заявил о проблемах с отправкой багажа пассажиров из своего базового аэропорта "Шереметьево".

"В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта "Шереметьево" возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт "Шереметьево" трансфером. В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот" пообещал, что недоставленный вовремя багаж будет досылаться последующими рейсами компании.

"В случае неприбытия багажа по прилету вам необходимо обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки", - сообщил "Аэрофлот". Проверить статус розыска багажа и ознакомиться с порядком действий в ситуации, если багаж не прибыл, можно на сайте компании.

Накануне сообщалось, что более сотни пассажиров "Аэрофлота" столкнулись с проблемой при получении багажа в аэропорту Иркутска после прилета из "Шереметьево". Сотрудник иркутского аэропорта заявлял "Интерфаксу", что в "Шереметьево" произошел сбой в системе сортировки багажа: рейсы прилетают в Иркутск без багажа, "и возникают вопросы на выдаче". Аналогичная проблема, по его данным, была и днем ранее, 19 июля. В пресс-службе "Шереметьево" агентству в пятницу заявили, что аэропорт работает в штатном режиме.