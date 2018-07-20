"Роскосмос" подтвердил обыски на предприятиях космической отрасли

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Руководство "Роскосмоса" поручило максимально содействовать следствию при обысках на предприятиях ракетно-космической отрасли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие", - сказали в пресс-службе.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

По сведениям издания, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В частности, источник "Коммерсанта" сообщает, что речь идет о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом "Совершенно секретно" о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. По его информации, установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон поддерживал тесный контакт.