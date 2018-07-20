Предполагаемый фигурант дела о госизмене не имел допуска к секретным данным по космосу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, который, по данным "Коммерсанта", мог стать одним из фигурантов дела о госизмене, не имел допуска к секретным разработкам, сообщил "Интерфаксу" источник в ОРКК.

"Пайсон лично не имел допуска к совсекретным сведениям по гиперзвуковым разработкам, лично не участвовал в соответствующих совещаниях", - сказал источник.

По его данным, Пайсон, возможно, не единственный фигурант дела. "Речь идет о нескольких лицах. Пайсон может быть не основным фигурантом", - сказал он.

Сам Пайсон не комментирует ход следствия, о чем он заявил "Интерфаксу" по телефону.

Между тем, информированный источник в ОРКК сообщил, что Пайсон не покидал России, но на работе его сегодня не было.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон мог стать одним из фигурантов дела о госизмене. По информации издания, следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), а также в офисе Дмитрия Пайсона.

По сведениям "Ъ", оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). В частности, источник "Коммерсанта" сообщает, что речь идет о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений под грифом "Совершенно секретно" о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам. По его информации, установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Пайсон поддерживал тесный контакт.

Руководство "Роскосмоса" обещает максимально содействовать следствию.