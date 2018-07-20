Минобороны начало военную стройку вдоль западных границ России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ создает новую военную инфраструктуру вдоль западных границ, а также под Калининградом и Севастополем, сообщил замглавы ведомства Тимур Иванов.

"Минобороны России уделяет значительное внимание строительству инфраструктуры для размещения личного состава и обеспечения хранения вооружения и техники в штатных условиях на западном и юго-западном стратегических направлениях",- сказал Иванов в пятницу в ходе единого дня военной приемки.

Он сообщил, что с начала года введены в эксплуатацию более 480 зданий и сооружений военных городков Ельня (Смоленская обл.), Валуйки (Белгородская обл.) Пионерский (Калиниградская обл.), Советск ( Калининградская обл.), Кадамовский, Миллерово (Ростовская обл.) и Севастополь.