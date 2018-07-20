Минобороны РФ получило 49 ракет "Калибр" за полгода

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский флот получил несколько десятков ракет "Калибр" в первом полугодии 2018 года, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Флот получил 49 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр" и четыре противокорабельные ракеты", - сказал Криворучко на едином дне приемки военной продукции в пятницу.

По его словам, также три новых боевых корабля приняты в боевой состав Военно-морского флота в первом полугодии.

"В интересах Военно-морского флота приняты: три боевых корабля, два судна обеспечения и один боевой корабль прошедший ремонт, береговой ракетный комплекс "Бастион", - сказал замминистра.

В настоящее время подводные лодки проекта 636.3 имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Их аналог - ракеты "Калибр-НК" - стоят на вооружении ряда ракетных кораблей. Некоторые из них участвовали в ударах по целям "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) в Сирии на дальность свыше двух тысяч километров.