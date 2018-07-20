В России

Эксперт фонда Горчакова не поняла, почему ее обвинили в госизмене

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арестованная по обвинению в государственной измене жительница Калининграда Антонина Зимина не жалуется на условия этапирования и содержания в СИЗО "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

"Жалоб от нее нет, говорит, что ни при задержании, ни при этапировании, силу к ней не применяли. Конечно, она испугалась... Она в принципе не понимает, почему была задержана, почему там (в СИЗО - ИФ) находится", - сказал он.

По словам Мельникова, обвиняемая была доставлена в СИЗО "Лефортово" 4 июля. Тогда же Лефортовский суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком два месяца.

"Зимина рассказала, что ей необходимо ежегодно проходить медобследование у узких специалистов. Мы обратились к администрации СИЗО, и там мне сказали, что в случае необходимости ее направят либо в медблок при СИЗО "Матросская тишина", либо в гражданскую больницу для получения необходимой помощи", - сказал Мельников.

Антонина Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба, в качестве ее профессиональных интересов заявлены: идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: фонд Горчакова, Антонина Зимина
В России
МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений АфинМИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений Афин
Ранее МИД Греции обвинил Россию в неуважении к странеПодробнее
 ФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонии
Ранее заключенные уже жаловались на избиения в исправительной колонии №1 Ярославской областиПодробнее
 Участников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формыУчастников Pussy Riot будут судить за ношение полицейской формы
Ранее они получили по 15 суток ареста за то, что выбежали на поле во время финального матча ЧМПодробнее
 ВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протестаВС отменил наказание за неповиновение полиции задержанной на акции протеста
Суд впервые признал, что задержанных на несогласованной акции нельзя обвинять в неповиновении полиции, а значит все задержания дольше 3 часов были незаконныПодробнее
Идея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"Идея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"
По информации источника, речь может идти только об автономии Донбасса в составе УкраиныПодробнее
 "Роскосмос" подтвердил обыски на предприятиях космической отрасли"Роскосмос" подтвердил обыски на предприятиях космической отрасли
По данным "Коммерсанта", возбуждено дело о госизменеПодробнее
 Стал известен срок отправки многофункционального модуля "Наука" к МКССтал известен срок отправки многофункционального модуля "Наука" к МКС
Ранее запуск модуля отложили из-за засора в топливной системеПодробнее
 Чиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн рублейЧиновник Минобороны Куксин арестован по делу о взятке в 11 млн рублей
По информации источника, глава департамента аудита госконтрактов обещал сослуживцу повышениеПодробнее
 Варчук приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей за взяточничествоВарчук приговорен к 6 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей за взяточничество
Экс-замглавкома Внутренних войск РФ также лишен звания генерал-лейтенантаПодробнее
 Минтруд разработает законопроект, разрешающий увольнять сотрудников за утрату доверияМинтруд разработает законопроект, разрешающий увольнять сотрудников за утрату доверия
Сейчас подобные меры возможны только по отношению к госслужащимПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 июля6 фото
19 июля
Фотохроника 19 июля
Фотохроника 18 июля6 фото
18 июля
Фотохроника 18 июля
Лучшие фото недели10 фото
13 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСИН начала проверку после появления видеозаписи пыток в ярославской колонииВ РоссииИдея референдума в Донбассе не будет предполагать "крымского сценария"В миреЗадержан один из двоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста ТенаВ миреСША пригласили Путина посетить Вашингтон осеньюСпортСкончался раненный в потасовке казахстанский фигурист Денис ТенВ миреВ Лондоне опровергли выяснение имен отравителей Скрипаля

МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений Афин

МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений АфинРанее МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране Подробнее

Постпред РФ при ЕС объяснил высылку российских дипломатов из Греции "внешним импульсом"

Харьковские власти обещали к вечеру исправить ошибки на памятнике Гурченко

Трамп упрекнул Германию в закупках газа у РФ и обращением за защитой к США

МЧС предупредило о надвигающейся на Москву и область грозе с градом

СПЧ обратился в СКР и Генпрокуратуру из-за видео с пытками в ярославской колонии

Более ста человек подключились к поискам пропавшего под Челябинском ребенка-инвалида

На стадионе "Волгоград арена" заявили об отсутствии новых протечек из-за дождя

Минобороны РФ получило 49 ракет "Калибр" за полгода

Эстония выслала в Россию сенегальца с "паспортом болельщика"

Второй опытный МС-21 прибыл из Иркутска в Жуковский для продолжения испытаний

Эксперт фонда Горчакова не поняла, почему ее обвинили в госизмене

МИД РФ прокомментировал информацию о референдуме в Донбассе

Comic Con в Сан-Диего

Comic Con в Сан-Диего10 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru