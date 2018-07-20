Эксперт фонда Горчакова не поняла, почему ее обвинили в госизмене

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арестованная по обвинению в государственной измене жительница Калининграда Антонина Зимина не жалуется на условия этапирования и содержания в СИЗО "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников.

"Жалоб от нее нет, говорит, что ни при задержании, ни при этапировании, силу к ней не применяли. Конечно, она испугалась... Она в принципе не понимает, почему была задержана, почему там (в СИЗО - ИФ) находится", - сказал он.

По словам Мельникова, обвиняемая была доставлена в СИЗО "Лефортово" 4 июля. Тогда же Лефортовский суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста сроком два месяца.

"Зимина рассказала, что ей необходимо ежегодно проходить медобследование у узких специалистов. Мы обратились к администрации СИЗО, и там мне сказали, что в случае необходимости ее направят либо в медблок при СИЗО "Матросская тишина", либо в гражданскую больницу для получения необходимой помощи", - сказал Мельников.

Антонина Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба, в качестве ее профессиональных интересов заявлены: идентичность политической элиты Латвии, политика стран Балтии в отношении РФ.