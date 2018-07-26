Эксперт фонда Горчакова заявила, что доказательствами по ее делу о госизмене стали фото со свадьбы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арестованная по обвинению в государственной измене жительница Калининграда Антонина Зимина сказала, что доказательствами по ее уголовному делу являются ее свадебные фотографии, сообщает в своем блоге член Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

"Перед уходом Зимина сказала что все доказательства по ее делу - это фотографии с ее свадьбы", - написал Еникеев.

По его словам, в СИЗО "Лефортово" подследственная читает книгу экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского "Тюрьма и воля".

Зимина сообщила представителю ОНК, что 25 июля с ней проводились следственные действия. "Было тяжеловато, но в общем нормально", - отметила она.

Ранее ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил "Интерфаксу", что Зимина была доставлена в СИЗО "Лефортово" 4 июля. Тогда же Лефортовский суд Москвы избрал в отношении нее меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Зимина является независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении РФ.