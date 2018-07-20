МИД РФ выразил послу Греции протест по поводу антироссийских заявлений Афин

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Послу Греции в России Андреасу Фриганасу выражен решительный протест в связи с заявлениями Афин по ситуации с высылкой российских дипломатов, информирует МИД РФ.

"20 июля в МИД России был вызван посол Греческой Республики в Российской Федерации Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам Российской Федерации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

Ранее МИД Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинил российское внешнеполитическое ведомство в "неуважении к третьей стране", непонимании современного мира и потребовало прекратить "постоянное неуважение к Греции" и вмешательство во внутренние дела.

Захарова в среду, комментируя ситуацию с российскими дипломатами в Греции, сказала, что подобные действия не остаются без последствий. Она подчеркнула, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".

11 июля стало известно о решении Афин выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства. По данным газеты "Катимерини", Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников. Обвинения касаются, в частности, соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

Собеседники газеты отметили, что инициатива последовала за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества. В частности, продолжает газета, речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.