Средний чек в системе tax free в дни ЧМ-2018 составил около 84 тыс. руб.

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Средний чек в системе tax free в дни проведения в России Чемпионата мира по футболу - с 14 июня по 15 июля 2018 года - составил около 84 тысяч рублей, сообщает ФТС России.

Всего иностранные туристы в ходе ЧМ-2018 купили товаров по системе tax free на 943,8 млн рублей, представив в таможенные органы 11 270 чеков.

Наиболее активными пользователями системы tax free стали китайские туристы: на их долю пришлось 71,7% оформленных чеков на 668,5 млн рублей. Болельщики из Мексики представили чеки более чем на 26,3 млн рублей, представители Германии - на 19,9 млн рублей.

Среди 23 стран, представители которых потратили в системе tax free наибольшие суммы, самый дорогой средний чек - у туристов из Азербайджана: 202,4 тыс. рублей. Болельщики из Вьетнама и Германии в среднем потратили 140,8 тыс. рублей и 122,6 тыс. рублей соответственно.

Лидерами по количеству оформленных чеков tax free стали Шереметьевская (70,3% чеков), Домодедовская (14,6%) и Пулковская таможни (10,2%).

Система tax free действует в 11 городах России, в которых проходили матчи мирового первенства по футболу. ФТС России обеспечивает работу системы в одном автомобильном, двух морских и 14 воздушных пунктах пропуска.