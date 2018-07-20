Премьер-министр Японии посетит ВЭФ в сентябре и встретится с Путиным

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в сентябре посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, в ходе запланированных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, будет обсуждаться развитие торгово-экономических отношений двух стран, а также актуальные международные проблемы, заявил в пятницу посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"По приглашению президента России премьер-министр Японии, господин Синдзо Абэ, уже не в первый, а, по-моему, в третий раз примет участие в Восточном экономическом форуме, которые в этом году пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября", - сказал Галузин в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы готовим визит господина Абэ, готовим предстоящую встречу президента России с премьер-министром Японии", - отметил российский дипломат.

По словам Галузина, программа переговоров еще в работе. "Но, тем не менее, как посол, очень надеюсь, что будут обсуждены ключевые вопросы, связанные с дальнейшим поступательным развитием российско-японских отношений в политической сфере, в сфере взаимодействия в решении актуальных международных проблем, развитие наших торгово-экономических, инвестиционных, гуманитарных и иных связей", - заявил российский дипломат.

Галузин также выразил надежду, что на встрече будет обсуждаться "широкая, конструктивная и позитивная повестка дня".

Он также отметил, что на следующей неделе Москву посетит глава Палаты советников Японии (верхняя палата японского парламента) Тюити Датэ, он встретится со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.